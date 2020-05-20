В России разбился военный вертолет, экипаж погиб

20 мая, 2020, 07:50

Военный вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России разбился в Подмосковье

Об этом сообщает ТАСС.

При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на пустынной местности вертолет Ми-8. Экипаж вертолета от полученных ранений погиб.

По предварительной информации Минобороны РФ, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Погибли три человека. Все они - инструкторы центра боевой подготовки армейской авиации. В Клине базируется эскадрилья, которая занимается обучением экипажей взаимодействия с подразделениями сил специальных операций и специального назначения, пишут " Крылья ".