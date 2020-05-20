В России разбился военный вертолет, экипаж погиб
Об этом сообщает ТАСС.
При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на пустынной местности вертолет Ми-8. Экипаж вертолета от полученных ранений погиб.
По предварительной информации Минобороны РФ, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
Погибли три человека. Все они - инструкторы центра боевой подготовки армейской авиации. В Клине базируется эскадрилья, которая занимается обучением экипажей взаимодействия с подразделениями сил специальных операций и специального назначения, пишут " Крылья ".
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