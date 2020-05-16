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Espreso.tvМирВ США разбился истребитель F-22 Raptor

В США разбился истребитель F-22 Raptor


фото: Getty Images
В американском штате Флорида разбился истребитель F-22 Raptor, пилоту удалось катапультироваться

Об этом сообщают ВВС США .

Истребитель F-22 разбился в 15 мая в штате Флорида, пилот катапультировался и госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

На борту истребителя находился только один летчик. Никто не погиб, материального ущерба собственности гражданских лиц также нанесено не было.

Военные заявили, что инцидент произошел во время регулярного тренировочного полета около 9:15 по местному времени в 20 км к северо-востоку от авиабазы Эглин в западной части Флориды.

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