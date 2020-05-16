В США разбился истребитель F-22 Raptor

16 мая, 2020, 08:08

В американском штате Флорида разбился истребитель F-22 Raptor, пилоту удалось катапультироваться

Об этом сообщают ВВС США .

Истребитель F-22 разбился в 15 мая в штате Флорида, пилот катапультировался и госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

На борту истребителя находился только один летчик. Никто не погиб, материального ущерба собственности гражданских лиц также нанесено не было.

Военные заявили, что инцидент произошел во время регулярного тренировочного полета около 9:15 по местному времени в 20 км к северо-востоку от авиабазы Эглин в западной части Флориды.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .