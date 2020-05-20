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Espreso.tvОбщество"Отодвинуть линию соприкосновения": Главари "ДНР" и "ЛНР" пригрозили эскалацией боевых действий

"Отодвинуть линию соприкосновения": Главари "ДНР" и "ЛНР" пригрозили эскалацией боевых действий


фото: focus.ua
Главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили о приведении войск в боевую готовность

Об этом сообщили информационные ресурсы подконтрольных России боевиков.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что 16 мая из-за обстрелов была повреждена линия электропередачи, "которая питала критически важные инфраструктурные объекты". Он пригрозил, что в случае продолжения обстрела боевики попытаются "отодвинуть линию соприкосновения этой линии электропередачи".

"Я уже дал соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений народной милиции", - сказал Пасичник.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин тоже заявил, что принял решение повысить боевую готовность "в случае агрессивного поведения Киева".

Напомним, что за последние сутки на Донбассе произошло 10 обстрелов. Боевики применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было.

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