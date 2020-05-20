С 21 мая начнут выдавать разрешения на автобусные перевозки, - Мининфраструктуры
20 мая, 2020, 19:50
В Украине в рамках возобновления работы общественного транспорта с 21 мая начнут выдавать разрешения на автобусные межобластные и международные регулярные перевозки
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.
"В связи с этим в течение карантина выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21.05.2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни", - говорится в сообщении.
- Напомним, 20 мая на заседании правительства было принято решение о восстановлении с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц, проведения спортивных соревнований и обрядов в церквях.
- В Министерстве инфраструктуры сообщили, что согласно решению правительства с 22 мая будет постепенно восстанавливаться транспорт, заработают регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и назвали все даты восстановления транспортного сообщения в Украине.
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