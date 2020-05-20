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В Мининфраструктуры назвали даты возобновления транспортного сообщения в Украине


фото: 24tv
В Министерстве инфраструктуры сообщили, что согласно решению правительства с 22 мая будет постепенно восстанавливаться транспорт, заработают регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и назвали все даты возобновления транспортного сообщения в Украине

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Сегодня правительство приняло решение, что в регионах, где эпидемиологическая ситуация идет на спад и это подтверждается соответствующими признаками, с 22 мая ослабляется карантин и может постепенно восстанавливаться транспорт. Уже с этой пятницы - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении, а с 25 мая разрешается перевозка пассажиров в метро. Но при обязательном соблюдении всех необходимых мер безопасности: масочного режима, температурного скрининга, постоянной дезинфекции и т.д.", - сообщил Криклий.

Согласно решению правительства, с 1 июня восстанавливаются железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

Кроме того, с 1 июня начнут осуществляться межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Однако, если это перевозки в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Вместе с тем, с 15 июня разрешается принимать и отправлять воздушные суда, выполняющие регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.

  • Напомним, 20 мая на заседании правительства принято решение о восстановлении с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц, проведения спортивных соревнований и обрядов в церквях.

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