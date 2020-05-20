ПСЖ хочет перехватить талантливого бомбардира Европы у "Реала"

20 мая, 2020, 13:47

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд попал в сферу интересов французского ПСЖ

Об этом сообщает Marca .

По информации источника, парижский клуб видит в 19-летнем норвежцу возможную замену Неймару и Килиан Мбаппе, которые могут покинуть ПСЖ.

19-летний Холланд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года с австрийского "Зальцбурга". В 11 матчах за дортмундцев он уже забил 12 голов.

Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года.