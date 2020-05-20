ПСЖ хочет перехватить талантливого бомбардира Европы у "Реала"
20 мая, 2020, 13:47
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд попал в сферу интересов французского ПСЖ
Об этом сообщает Marca .
По информации источника, парижский клуб видит в 19-летнем норвежцу возможную замену Неймару и Килиан Мбаппе, которые могут покинуть ПСЖ.
19-летний Холланд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года с австрийского "Зальцбурга". В 11 матчах за дортмундцев он уже забил 12 голов.
Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года.
- Напомним, 16 мая Холланд забил в ворота "Шальке" гол , который стал для него 10-м в чемпионате Германии.
- 19 мая "Боруссия" решила не отпускать Эрлинга Холланд в мадридский "Реал" ранее 2022 года.
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