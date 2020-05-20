Оккупанты на Донбассе применили запрещенное оружие, ранен боец ООС

20 мая, 2020, 19:23

С начала суток российские оккупанты 14 раз обстреливали украинских военных из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал украинские позиции неподалеку Павлополя, Песков, Старогнатовка, дважды вблизи Каменки и трижды у Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По защитника Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.

В ОТУ "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку н.п. Шумы российские наемники выпустили 11 мин 82 калибра.

Защитников Южного захватчики дважды обстреляли, применив 82-мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность.

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На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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