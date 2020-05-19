СБУ идентифицировала снайперов, которые убили бойца ООС и ранили еще одного

19 мая, 2020, 18:23

Контрразведка СБУ идентифицировала вражеских снайперов, причастных к гибели украинского военного на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Контрразведчики и следователи СБУ получили установочные данные группы боевиков так называемой" 4 ОМБр 2 АК ЛНР ", среди них - представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которые террористы применили против украинских военных. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) продолжаются следственные действия ", - говорится в сообщении.

Также проверяется причастность вражеских снайперов к другим обстрелам позиций подразделений операции Объединенных сил в Попаснянском районе Луганской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту теракта осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Ранее Объединенным силам удалось получить видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов.

По данным штаба ООС, в частности, эта группа снайперов ФСБ 27 февраля этого года убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.

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