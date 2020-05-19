СБУ идентифицировала снайперов, которые убили бойца ООС и ранили еще одного
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Контрразведчики и следователи СБУ получили установочные данные группы боевиков так называемой" 4 ОМБр 2 АК ЛНР ", среди них - представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которые террористы применили против украинских военных. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) продолжаются следственные действия ", - говорится в сообщении.
Также проверяется причастность вражеских снайперов к другим обстрелам позиций подразделений операции Объединенных сил в Попаснянском районе Луганской области.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту теракта осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.
- Ранее Объединенным силам удалось получить видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов.
- По данным штаба ООС, в частности, эта группа снайперов ФСБ 27 февраля этого года убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.
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