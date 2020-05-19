54-я бригада обнародовала видео уничтожения грузовика боевиков на Донбассе

19 мая, 2020, 11:35

18 мая 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы поделилась видео уничтожения вражеской техники противника на территории Донецкой области

Соответствующее видео выложено на YouTube-канале бригады.

"Любители "русского мира" снова начали очень часто обстреливать как передовые, так и тыловые позиции украинских военных. Было понятно, что у них появились боеприпасы. Но кто и как их подвозит - не понятно. За дело взялись разведчики. С помощью БПЛА и других средств разведки была установлена позиция и грузовой военный автомобиль "УРАЛ", который осуществлял подвоз опасных подарков "мишебратьям", - говорится в комментарии к видео.

"В один из весенних дней, когда враг начал обстрел наших позиций, полетела в него "ответочка" из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В итоге проведенной операции уничтожен грузовой автомобиль", - отрапортовали в пятьдесят четвертой бригаде.

Напомним, 18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские войска уничтожили одного оккупанта.

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