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Espreso.tvОбществоНа Волыни в психушке произошла вспышка COVID-19

На Волыни в психушке произошла вспышка COVID-19


фото: reuters
В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы за прошедшие сутки лабораторно подтверждено еще 23 случая заболевания коронавирусом среди пациентов и медиков

Об этом сообщила во время брифинга в Волынской ОГА заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Щербак, передает корреспондент агентства.

"За прошедшие сутки мы подтвердили 41 случай, больше всего - в Киверцовском районе, а именно в Олыке. Это 23 человека из психиатрической больницы: 7 медицинских работников и 16 пациентов, а также еще один случай в районе", - отметила Щербак.

Всего в области зарегистрировано 676 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 168 человек. 21 случай болезни завершился летальным исходом.

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