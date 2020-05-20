На Волыни в психушке произошла вспышка COVID-19
20 мая, 2020, 16:53
В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы за прошедшие сутки лабораторно подтверждено еще 23 случая заболевания коронавирусом среди пациентов и медиков
Об этом сообщила во время брифинга в Волынской ОГА заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Щербак, передает корреспондент агентства.
"За прошедшие сутки мы подтвердили 41 случай, больше всего - в Киверцовском районе, а именно в Олыке. Это 23 человека из психиатрической больницы: 7 медицинских работников и 16 пациентов, а также еще один случай в районе", - отметила Щербак.
Всего в области зарегистрировано 676 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 168 человек. 21 случай болезни завершился летальным исходом.
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