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Espreso.tvОбществоВ психбольнице Почаева уже 36 больных COVID-19

В психбольнице Почаева уже 36 больных COVID-19


фото: reuters
В Почаевской психоневрологической больнице на Тернопольщине 36 человек заразились коронавирусом

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Среди больных - 24 пациента и 12 сотрудников, среди них - главный врач. Женское отделение закрыли на изоляцию.

  • В Почаеве Тернопольской коронавирус обнаружили у трех работников психиатрической клиники, в том числе у главного врача.
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