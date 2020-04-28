В психбольнице Почаева уже 36 больных COVID-19
28 апреля, 2020, 09:58
В Почаевской психоневрологической больнице на Тернопольщине 36 человек заразились коронавирусом
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Среди больных - 24 пациента и 12 сотрудников, среди них - главный врач. Женское отделение закрыли на изоляцию.
- В Почаеве Тернопольской коронавирус обнаружили у трех работников психиатрической клиники, в том числе у главного врача.
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