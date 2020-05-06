В Волынской областной психбольнице вспышка коронавируса, - Офис омбудсмана

6 мая, 2020, 19:34

В областной психиатрической больницы. Луцка выявлено 15 случаев заболевания COVID-19 среди персонала и пациентов

Об этом заявили в Офисе омбудсмана.

"Департаментом реализации национального превентивного механизма осуществлен дистанционный мониторинг средствами электронной связи КП "Волынская областная психиатрическая больница" г. Луцка, в Олицком отделении которой выявлены 15 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 среди персонала и пациентов", - говорится в сообщении.

По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Все контактные работники находятся в изоляции. Тестирование других работников и пациентов больницы планируют сделать 7 мая.

Как сообщила медицинский директор по лечению Олицкого отделения Анна Бевко, четверо пациентов с повышенной температурой сегодня перевели в инфекционную больницу для лечения в условиях стационара.

Во время карантина новых пациентов не принимали и никого не выписывали.