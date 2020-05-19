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Espreso.tvСпортАмериканский боксер Лопес заявил, что Ломаченко избегает боя

Американский боксер Лопес заявил, что Ломаченко избегает боя


фото: Boxingscene
Американский боксер Теофимо Лопес считает, что Василий Ломаченко избегает боя за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам Лопеса, у него складывается впечатление, что Ломаченко избегает поединка с ним.

"Мы просто хотим увидеть, что он не избегает боя. Я думаю - только не беги. Дай мне возможность говорить мое дерьмо и ответить за свои слова в ринге, я просто хочу, чтобы ты не убегал от этого бесовского поединка. Потому что все хотят, чтобы он состоялся", - сказал Лопес.

Лопес отметил, что в случае, если поединок с Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира не состоится, то он перейдет из легкого веса (до 61,2 кг) в полусредний (до 63,5 кг).

"Я планирую набрать вес. Первый полусредний будет следующим. Это очень близко. Сейчас я поддерживаю себя в форме. Если я не буду этого делать, буду слишком большим для легкого веса. Я все еще росту. Я должен убедится, что я не зря поддерживаю форму и мы еще проведем несколько боев в легком весе, прежде чем я поднимусь в следующий дивизион ", - добавил Лопес.

Лопес является чемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации). Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

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