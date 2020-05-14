 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортАмериканский боксер Лопес отказался от боя с Ломаченко

Американский боксер Лопес отказался от боя с Ломаченко


фото: Getty Images
Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что его бой против украинца Василия Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира не произойдет

Об этом сообщает Vringe .

По словам чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопеса, его следующим соперником будет не обладатель титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василий Ломаченко.

"Бой с Ломой не произойдет, ведь он сейчас в Украине, а из-за коронавируса они ввели карантин и наложили запрет на авиарейсы. То есть он физически не сможет сейчас прибыть в США. Мы попытались сделать бой с Девином Хейни, но ответа так и не получили" , - сказал Лопес.

Девин Хейни является регулярным чемпионом WBC, в то время, как Ломаченко владеет "франчайзинговым" титулом организации.

Лопес и Ломаченко должны были провести бой за титул абсолютного чемпиона мира 30 мая, однако поединок был отложен на неопределенный срок из-за пандемии.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать