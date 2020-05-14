Американский боксер Лопес отказался от боя с Ломаченко
Об этом сообщает Vringe .
По словам чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопеса, его следующим соперником будет не обладатель титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василий Ломаченко.
"Бой с Ломой не произойдет, ведь он сейчас в Украине, а из-за коронавируса они ввели карантин и наложили запрет на авиарейсы. То есть он физически не сможет сейчас прибыть в США. Мы попытались сделать бой с Девином Хейни, но ответа так и не получили" , - сказал Лопес.
Девин Хейни является регулярным чемпионом WBC, в то время, как Ломаченко владеет "франчайзинговым" титулом организации.
Лопес и Ломаченко должны были провести бой за титул абсолютного чемпиона мира 30 мая, однако поединок был отложен на неопределенный срок из-за пандемии.
- Напомним, 5 мая промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что убедил американца Теофимо Лопеса драться с украинцем даже при пустых трибунах
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