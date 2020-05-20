Гордон пришел на пресс-конференцию Зеленского

20 мая, 2020, 10:20

В Мариинский дворец на пресс-конференцию Владимира Зеленского пришел Дмитрий Гордон

Об этом написал на странице в Facebook журналист Михаил Глуховский.

"Гордон пришел на пресс-конференцию. Аккредитировали, аж успокоился. И Шарий.нет будет. Всё, страна в безопасности", - написал Глуховский.