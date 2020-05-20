Гордон пришел на пресс-конференцию Зеленского
20 мая, 2020, 10:20
В Мариинский дворец на пресс-конференцию Владимира Зеленского пришел Дмитрий Гордон
Об этом написал на странице в Facebook журналист Михаил Глуховский.
"Гордон пришел на пресс-конференцию. Аккредитировали, аж успокоился. И Шарий.нет будет. Всё, страна в безопасности", - написал Глуховский.
- Напомним, 18 мая журналист Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.
- Гордон назвал свои интервью с российским террористом Игорем Гиркиным и коллаборанткой Натальей Поклонской материалами для гаагского суда, сделанными в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
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