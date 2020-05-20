 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГордон пришел на пресс-конференцию Зеленского

Гордон пришел на пресс-конференцию Зеленского

В Мариинский дворец на пресс-конференцию Владимира Зеленского пришел Дмитрий Гордон

Об этом написал на странице в Facebook журналист Михаил Глуховский.

"Гордон пришел на пресс-конференцию. Аккредитировали, аж успокоился. И Шарий.нет будет. Всё, страна в безопасности", - написал Глуховский.
 
  • Напомним, 18 мая журналист Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.
  • Гордон назвал свои интервью с российским террористом Игорем Гиркиным и коллаборанткой Натальей Поклонской материалами для гаагского суда, сделанными в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать