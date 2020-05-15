Чехия снова ослабляет карантин: с 25 мая откроют рестораны, бары и бассейны
В стране открывают рестораны, бары, кафе, а также будет разрешено посещение медицинских и социальных учреждений.
Об этом сообщает Novinky.
Как сообщается, в стране откроют заведения, которые находятся внутри зданий, однако они должны будут закрываться в 11:00 вечера. Кроме того, посетители должны носить маски для лица, кроме времени, когда они едят или пьют. Персонал заведений также будет обязан обслуживать клиентов в защитных масках.
Как отмечается, отмена карантина состоится в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится на следующей неделе. Сейчас в Чехии подтверждено 82 новых случая коронавируса, а суточное количество заражений не превышало 100 человек в течение последних двух недель.
Напомним, с 11 мая в Чехии открыли торговые центры, парикмахерские и салоны красоты, музеи, галереи, замки, а также площадки для подготовки профессиональных спортсменов. Кинотеатры, театры будут работать с ограничением в 100 зрителей и с социальным дистанцированием, если это не члены семьи.
Также с 11 мая в Чехии разрешили осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-