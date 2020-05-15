Чехия снова ослабляет карантин: с 25 мая откроют рестораны, бары и бассейны

15 мая, 2020, 15:22

Правительство Чехии объявило о следующем этапе отмены карантина, который начнется с 25 мая

В стране открывают рестораны, бары, кафе, а также будет разрешено посещение медицинских и социальных учреждений.

Об этом сообщает Novinky.

Как сообщается, в стране откроют заведения, которые находятся внутри зданий, однако они должны будут закрываться в 11:00 вечера. Кроме того, посетители должны носить маски для лица, кроме времени, когда они едят или пьют. Персонал заведений также будет обязан обслуживать клиентов в защитных масках.

Как отмечается, отмена карантина состоится в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится на следующей неделе. Сейчас в Чехии подтверждено 82 новых случая коронавируса, а суточное количество заражений не превышало 100 человек в течение последних двух недель.

Напомним, с 11 мая в Чехии открыли торговые центры, парикмахерские и салоны красоты, музеи, галереи, замки, а также площадки для подготовки профессиональных спортсменов. Кинотеатры, театры будут работать с ограничением в 100 зрителей и с социальным дистанцированием, если это не члены семьи.

Также с 11 мая в Чехии разрешили осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом.