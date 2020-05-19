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Espreso.tvОбществоРада разблокировала "антиколомойский закон" для подписи Зеленского

Рада разблокировала "антиколомойский закон" для подписи Зеленского


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины на пленарном заседании 19 мая рассмотрела проекты постановлений, которые блокируют подписание так называемого "антиколомойского" закона

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Так, согласно регламенту в Раде было предусмотрено рассмотрение двух проектов постановлений №2572-д-П и №2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Без отклонения этих документов глава Верховной Рады не может подписать "банковский" закон и передать его на подпись президенту.

Совет рассмотрел постановление от нардепов от "Слуги народа" Антона Полякова и Александра Дубинского.

Однако парламентарии не поддержали их инициативы. За проголосовали только 74 и 78 нардепов.

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  • Напомним, накануне Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойский" закон о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.

  • Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

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