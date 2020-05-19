"Обещал, что заказчики будут наказаны": активисты "Кто заказал Катю Гандзюк?" анонсировали визит на пресс-конференцию Зеленского

19 мая, 2020, 18:34

Инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" анонсировала акцию во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского 20 мая

Об этом активисты сообщили на странице в Facebook.

Там напомнили, что 20 мая ровно год, как Владимир Зеленский стал президентом и он обещал, что все заговорщики убийства будут наказаны.

"Итак, завтра мы придем на пресс-конференцию к Владимиру Зеленскому, чтобы еще раз спросить у него:

- когда же будут сидеть Мангер, Гордеев и Рищук?

- когда наконец сядет Павловский и Левин?

- понесет ли Генпрокурор Ирина Венедиктова ответственность за слив дела Гандзюк?

- понесут ответственность за слив дела многочисленные херсонские правоохранители?

- и когда все это произойдет?", - написали активисты