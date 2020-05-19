"Обещал, что заказчики будут наказаны": активисты "Кто заказал Катю Гандзюк?" анонсировали визит на пресс-конференцию Зеленского
19 мая, 2020, 18:34
- когда же будут сидеть Мангер, Гордеев и Рищук?
Инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" анонсировала акцию во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского 20 мая
Об этом активисты сообщили на странице в Facebook.
Там напомнили, что 20 мая ровно год, как Владимир Зеленский стал президентом и он обещал, что все заговорщики убийства будут наказаны.
"Итак, завтра мы придем на пресс-конференцию к Владимиру Зеленскому, чтобы еще раз спросить у него:
- когда же будут сидеть Мангер, Гордеев и Рищук?
- когда наконец сядет Павловский и Левин?
- понесет ли Генпрокурор Ирина Венедиктова ответственность за слив дела Гандзюк?
- понесут ответственность за слив дела многочисленные херсонские правоохранители?
- и когда все это произойдет?", - написали активисты
- 12 мая общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" провела митинг по адресу проживания президента Владимира Зеленского в Киеве - Грушевского 9а.
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