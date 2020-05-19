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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" первым в Англии начал подготовку к возобновлению сезона

"Ливерпуль" первым в Англии начал подготовку к возобновлению сезона


фото: twitter.com/GWijnaldum
19 мая "Ливерпуль" первым в Англии восстановил групповые тренировки и начал подготовку к возобновлению сезона

Об этом сообщает Daily Mail.

Футболисты под руководством Юргена Клоппа собрались на базе клуба и провели первое групповое занятие после двух месяцев карантина.

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.

Когда возобновится чемпионат - пока неизвестно.

 

 

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