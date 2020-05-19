"Ливерпуль" первым в Англии начал подготовку к возобновлению сезона
19 мая, 2020, 16:16
19 мая "Ливерпуль" первым в Англии восстановил групповые тренировки и начал подготовку к возобновлению сезона
Об этом сообщает Daily Mail.
Футболисты под руководством Юргена Клоппа собрались на базе клуба и провели первое групповое занятие после двух месяцев карантина.
Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.
Когда возобновится чемпионат - пока неизвестно.
- 29 апреля стало известно, что английским клубам сообщили, что футбольный сезон в премьер-лиге возобновится 13 июня .
- 7 мая сообщалось, что текущий сезон английской премьер-лиги будет отменен , если клубы не согласятся играть на нейтральных стадионах.
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