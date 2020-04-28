Одноклубник Зинченко ошарашил забитым мячом на кухне
28 апреля, 2020, 19:45
Голкипер английского "Манчестер Сити" Эдерсон забил удивительный гол в посудомоечную машину
Видео опубликовал официальный Instagram английского клуба.
26-летний бразилец дальним ударом с другого конца кухни отправил мяч в открытую посудомоечную машину.
В текущем сезоне Эдерсон провел за "Манчестер Сити" 31 матч, в которых пропустил 27 мячей, 13 раз бразилец сыграл на ноль.
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