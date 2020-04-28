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Espreso.tvСпортОдноклубник Зинченко ошарашил забитым мячом на кухне

Одноклубник Зинченко ошарашил забитым мячом на кухне


фото: Getty Images
Голкипер английского "Манчестер Сити" Эдерсон забил удивительный гол в посудомоечную машину

Видео опубликовал официальный Instagram английского клуба.

26-летний бразилец дальним ударом с другого конца кухни отправил мяч в открытую посудомоечную машину.

В текущем сезоне Эдерсон провел за "Манчестер Сити" 31 матч, в которых пропустил 27 мячей, 13 раз бразилец сыграл на ноль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How good is @ ederson93's #MideaHomeChallenge ?! 100 personalised home shirts for the runners up ⠀ ⠀ T & Cs: manc.it/2zsabJb ⠀ ⠀ #ManCity

Сообщение, распространенный Manchester City (@mancity)

 

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