Коронавирус в Украине: за сутки обнаружены 260 новых случаев
19 мая, 2020, 08:58
В Украине насчитывается 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Об этом передает пресс-центр СНБО.
По состоянию на 9:00 утра вторника, 19 мая, в Украине выявлено 260 новых случаев.
С начала эпидемии от коронавируса умерли 548 украинцев (13 - за сутки). Выздоровели - 5632 (за сутки - 356 человек).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 635 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 573 случая;
Закарпатская область - 911 случаев;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1235 случаев;
Кировоградская область - 445 случаев;
г. Киев - 2359 случаев;
Киевская область - 1245 случаев;
Львовская область - 1098 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 263 случая;
Одесская область - 784 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ривненская область - 1188 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 816 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2742 случая;
Черкасская область - 376 случаев;
Черниговская область - 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, уточнили в пресс-центре МЗ.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 г. в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47174 сообщения о подозрении на COVID-19.
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