19 мая, 2020, 08:58

В Украине насчитывается 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом передает пресс-центр СНБО.

По состоянию на 9:00 утра вторника, 19 мая, в Украине выявлено 260 новых случаев.

С начала эпидемии от коронавируса умерли 548 украинцев (13 - за сутки). Выздоровели - 5632 (за сутки - 356 человек).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 751 случай;

Волынская область - 635 случаев;

Днепропетровская область - 843 случая;

Донецкая область - 131 случай;

Житомирская область - 573 случая;

Закарпатская область - 911 случаев;

Запорожская область - 385 случаев;

Ивано-Франковская область - 1235 случаев;

Кировоградская область - 445 случаев;

г. Киев - 2359 случаев;

Киевская область - 1245 случаев;

Львовская область - 1098 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 263 случая;

Одесская область - 784 случая;

Полтавская область - 264 случая;

Ривненская область - 1188 случаев;

Сумская область - 164 случая;

Тернопольская область - 1081 случай;

Харьковская область - 816 случаев;

Херсонская область - 168 случаев;

Хмельницкая область - 267 случаев;

Черновицкая область - 2742 случая;

Черкасская область - 376 случаев;

Черниговская область - 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, уточнили в пресс-центре МЗ.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 г. в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 47174 сообщения о подозрении на COVID-19.

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