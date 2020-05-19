Трамп назвал ВОЗ "марионеткой" Китая
19 мая, 2020, 07:16
Президент США Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения "марионеткой" Китая
Об этом передает BBC .
Трамп заявил, что США ежегодно выплачивают ВОЗ около $450 млн. Это самый большой вклад из всех стран.
Однако сейчас США прекратили финансирование ВОЗ "из неправильного поведения организации".
"Они (ВОЗ, - ред.) являются марионеткой Китая. Они ориентированы на КНР. Они дали нам много плохих советов", - заявил президент США.
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- Как заявил 18 мая глава КНР Си Цзиньпин, Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавируса.
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