Трамп назвал ВОЗ "марионеткой" Китая

19 мая, 2020, 07:16

Президент США Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения "марионеткой" Китая

Об этом передает BBC .

Трамп заявил, что США ежегодно выплачивают ВОЗ около $450 млн. Это самый большой вклад из всех стран.

Однако сейчас США прекратили финансирование ВОЗ "из неправильного поведения организации".

"Они (ВОЗ, - ред.) являются марионеткой Китая. Они ориентированы на КНР. Они дали нам много плохих советов", - заявил президент США.

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