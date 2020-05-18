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Espreso.tvОбществоЗеленский просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве, - Стефанчук

Зеленский просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве, - Стефанчук


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду рассмотреть законопроект №2590 о двойном гражданстве

Об этом заявил первый заместитель головы Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета, передает " РБК-Украина ".

"Инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Данный законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев диаспорскими организациями", отметил Стефанчук.

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Он подчеркнул, что президент поддерживает предложение рассмотреть законопроект в ближайшее время.

Напомним, рассмотрение Радой законопроекта о гражданстве анонсировалось в январе.

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