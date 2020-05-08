Дубинский подал заявку на румынское гражданство в 2017 - Slidstvo.info

8 мая, 2020, 15:05

Журналисты отмечают, что нардеп-"слуга" Александр Дубинский подал документы на румынское гражданство по упрощенной процедуре, предусматривающей румынские корни

Об этом заявили журналисты Slidstvo.info в расследовании.

Журналисты получили в распоряжение документы, подтверждающие, что в декабре 2017 года Александр Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии. В частности, предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении. В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.

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"Деятельность народного депутата Украины является публичной. А действия, которые идут вразрез с нормами украинского законодательства, представляют общественный интерес. Поэтому - мы публикуем копии документов Александра Дубинского, подтверждающие его намерения получить иностранное гражданство", - отметили журналисты.

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Внутренний и заграничный паспорта, а также свидетельство о рождении, которые Александр Дубинский подал для получения румынского гражданства - и справка о регистрации запроса в отделе по вопросам гражданства Министерства юстиции Румынии:

Журналисты отметили, что в румынском министерстве юстиции им подтвердили факт подачи на гражданство.

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