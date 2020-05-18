Выборы президента УПЛ снова перенесли из-за коронавируса

18 мая, 2020, 13:48

Выборы президента Украинской Премьер-лиги снова перенесены из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

Выборы президента УПЛ уже дважды переносили из-за коронавируса.

"По результатам общего с клубами обсуждение вопроса о выборах президента Украинской Премьер-лиги, было принято решение перенести дату выборов, которые были запланированы на 25 мая", - говорится в сообщении.

В избирательной гонке участвуют три кандидата: телеведущий Михаил Метревели, Олег Смалийчук, работавший вице-президентом львовских "Карпат" с ноября 2017 по май 2019. Еще одним кандидатом на пост президента УПЛ является глава Львовской федерации футбола Александр Шевченко .