Стало известно, когда состоятся выборы президента УПЛ
24 апреля, 2020, 15:31
Выборы нового президента Украинской Премьер-лиги состоятся 25 мая
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Перенос выборов связан с продлением в Украине карантина до 11 мая. По уставу УПЛ, выборы президента организации могут пройти только в очном режиме.
Теперь у тех кандидатов, которые пока не успели зарегистрироваться на выборы главы организации до предыдущего срока, 27 апреля, есть возможность подать заявку.
Единственным официально зарегистрированным кандидатом на пост президента УПЛ является Александр Шевченко - глава Федерации футбола Львовской области.
- 22 апреля Украинская Премьер-лига не приняла заявку львовских "Карпат" о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента.
- 24 марта стало известно, что глава Львовской федерации футбола Шевченко стал кандидатом на пост президента УПЛ.
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