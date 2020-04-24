Стало известно, когда состоятся выборы президента УПЛ

24 апреля, 2020, 15:31

Выборы нового президента Украинской Премьер-лиги состоятся 25 мая

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Перенос выборов связан с продлением в Украине карантина до 11 мая. По уставу УПЛ, выборы президента организации могут пройти только в очном режиме.

Теперь у тех кандидатов, которые пока не успели зарегистрироваться на выборы главы организации до предыдущего срока, 27 апреля, есть возможность подать заявку.

Единственным официально зарегистрированным кандидатом на пост президента УПЛ является Александр Шевченко - глава Федерации футбола Львовской области.