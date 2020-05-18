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Espreso.tvОбществоВ Чехии завершилось чрезвычайное положение, длившееся более 2 месяцев

В Чехии завершилось чрезвычайное положение, длившееся более 2 месяцев

В полночь на понедельник, 18 мая, в Чехии закончился срок, на который было введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

Как сообщает Радио Прага, некоторые меры по борьбе с Covid-19 останутся в силе.

В частности, до 25 мая чехи обязаны и в дальнейшем носить на лице маску в общественных местах, до этой даты останутся закрытыми внутренние помещения ресторанов и заведений общественного питания, а также гостиницы, бассейны, сауны, закрытые павильоны в зоопарках.

Разрешено проведение общественных мероприятий численностью до 100 человек. Контроль на границах сохранится, вероятно, до 13 июня, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Чехия находилась в режиме чрезвычайного положения ровно 66 дней.

23 апреля в Чехии отменили общенациональный карантин, который был введен в середине марта из-за эпидемии коронавируса.

11 мая в стране открылись торговые центры, парикмахерские, массажные салоны и музеи.

В Чехии зафиксировано более 8 тысяч случаев коронавируса, почти 300 из них летальные.

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