В Чехии завершилось чрезвычайное положение, длившееся более 2 месяцев
Как сообщает Радио Прага, некоторые меры по борьбе с Covid-19 останутся в силе.
В частности, до 25 мая чехи обязаны и в дальнейшем носить на лице маску в общественных местах, до этой даты останутся закрытыми внутренние помещения ресторанов и заведений общественного питания, а также гостиницы, бассейны, сауны, закрытые павильоны в зоопарках.
Разрешено проведение общественных мероприятий численностью до 100 человек. Контроль на границах сохранится, вероятно, до 13 июня, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.
Чехия находилась в режиме чрезвычайного положения ровно 66 дней.
23 апреля в Чехии отменили общенациональный карантин, который был введен в середине марта из-за эпидемии коронавируса.
11 мая в стране открылись торговые центры, парикмахерские, массажные салоны и музеи.
В Чехии зафиксировано более 8 тысяч случаев коронавируса, почти 300 из них летальные.
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