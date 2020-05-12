Чехия отменяет масочный режим на улице
Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, передает Expats .
По его словам, маски все еще будут необходимы в закрытых помещениях, включая общественный транспорт, магазины и торговые центры, кинотеатры, театры и прочее. Также "масочный режим" сохраняется для массовых мероприятий на открытом воздухе.
При этом в случае ношение масок гражданам необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра.
Кроме этого с 25 мая смогут открыться закрытые помещения ресторанов, зоопарков и достопримечательностей.
Напомним, с 11 мая в Чехии открыли торговые центры, парикмахерские и салоны красоты, музеи, галереи, замки, а также площадки для подготовки профессиональных спортсменов. Кинотеатры, театры будут работать с ограничением в 100 зрителей и с социальным дистанцированием, если это не члены семьи.
Также с 11 мая в Чехии разрешили осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом.
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