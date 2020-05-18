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Espreso.tvОбществоДрузья, я не знаю, выйду ли из этого здания, - Стерненко пришел на допрос в СБУ

Друзья, я не знаю, выйду ли из этого здания, - Стерненко пришел на допрос в СБУ

Общественный активист Сергей Стерненко прибыл на допрос в СБУ и обратился к активистам, которые собрались возле здания в его поддержку

Сообщает Еспресо.TV .

"Меня ни разу не вызывали сюда повестками. На этот раз все кардинально меняется. Мне прислали одну повестку задним числом. Потом прислали другую. Третью прислали так, чтобы я ее получил и следователь мне сообщил, что я появиться в производстве против меня. для чего и в каком статусе, никто не сообщает. Но я думаю, что вы это и так прекрасно знаете. Друзья, я не знаю, выйду ли из этого здания. Но я знаю точно, что за тем, что здесь происходит очень пристально следят в Офисе президента и Офисе генпрокурора. Я хочу, чтобы они видели, что несмотря на карантин люди сюда вышли и они будут защищать свои права ", - сказал Стерненко.

Также он поблагодарил всех, кто пришел его поддержать.

Отметим, что у здания Киевского городского управления СБУ на Печерске собрались около сотни активистов, поддерживающих Стерненко.

  • Напомним, Сергея Стерненко вызвали в СБУ на 18 мая для "участия в процессуальных действиях".

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