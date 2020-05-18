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Espreso.tvОбщество"ВНО не будет проходить дистанционно": в МОН сообщили о формате и процедуру проведения оценки

"ВНО не будет проходить дистанционно": в МОН сообщили о формате и процедуру проведения оценки


фото: slovoidilo
В Министерстве науки и образования отметили, что внешнее независимое оценивание в этом году, несмотря на карантин, не будет происходить дистанционно

Об этом заявил заместитель министра образования Егор Стадный во время онлайн-пресс конференции, передает УНИАН.

"ВНО не будет проходить дистанционно. Это все слухи", - сказал Стадный.

Как сообщается на сайте МОН, формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся.

По правилам при сдаче ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и два инструктора.

Обязательной является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая будет соблюдена в связи с эпидемией. 
Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветриваться и дезинфецироваться.

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