"ВНО не будет проходить дистанционно": в МОН сообщили о формате и процедуру проведения оценки
Об этом заявил заместитель министра образования Егор Стадный во время онлайн-пресс конференции, передает УНИАН.
"ВНО не будет проходить дистанционно. Это все слухи", - сказал Стадный.
Как сообщается на сайте МОН, формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся.
По правилам при сдаче ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и два инструктора.
Обязательной является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая будет соблюдена в связи с эпидемией.
Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.
В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветриваться и дезинфецироваться.
- Напомним, Внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты.
- Минобразования перенесло начало вступительной кампании в вузы.
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