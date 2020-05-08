Минобразования перенесло начало вступительной кампании в вузы

8 мая, 2020, 18:55

Все даты вступительной кампании в 2020 году сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Для поступающих регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, а прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа.

Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа.

Отметим, что в МОН предусмотрели возможность подачи оригиналов документов по почте для поступающих. В связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении в вузы.

Поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.

Сроки проведения регистрации для сдачи единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) перенесены.

Регистрация продлится с 12 мая до 05 июня и будет происходить онлайн.

В то же время даты проведения ЕВЭ и ЕПВИ остаются неизменными - 01 и 03 июля соответственно.

Даты же регистрации электронных кабинетов поступающих в магистратуру, приема документов, рекомендаций также перенесены на месяц.

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