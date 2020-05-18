Обрушение дома в Одессе могло произойти из-за строительства рядом, - председатель ОГА
18 мая, 2020, 22:39
Предварительной причиной обрушения части жилого дома в Одессе считают ремонтно-строительные работы по соседнему адресу
Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на месте обheitybz, передает Радио Свобода.
По словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, с расселением людей поможет компания, которая вела строительные работы рядом с домом.
Как сообщает корреспондент, раньше здесь были старые одесские бани, но в прошлом году их снесли. По словам местных жителей, им обещали, что здесь построят шестиэтажное здание с подземным паркингом.
- В Одессе обвалилась часть жилого дома - памятника архитектуры 1890 года постройки.
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