В Одессе обрушилась часть 130-летнего жилого дома
Об этом сообщает Думская.
Сообщается, что разрушены три квартиры. Спасатели и коммунальщики проверяют, остались ли под завалами люди.
"В доме заселены 30 квартир, прописан 41 человек. На данный момент сотрудники департамента и ЖКС "Порто-Франковский" пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах", - заявили в муниципальном департаменте городского хозяйства.
Из-за обрушения дома блокировано движение троллейбуса №2.
Остались ли под завалами люди пока неизвестно.
На месте работают 42 спасателя и девять единиц техники ГСЧС. Газовики перекрывают трубу. Улица Троицкая перекрыта.
Фото - "Думская":
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