В Одессе обрушилась часть 130-летнего жилого дома

18 мая, 2020, 18:09

Рухнула часть жилого дома №22 на Торговой - памятника архитектуры 1890 года постройки. В доме зарегистрирован 41 житель

Об этом сообщает Думская.

Сообщается, что разрушены три квартиры. Спасатели и коммунальщики проверяют, остались ли под завалами люди.

"В доме заселены 30 квартир, прописан 41 человек. На данный момент сотрудники департамента и ЖКС "Порто-Франковский" пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах", - заявили в муниципальном департаменте городского хозяйства.

Из-за обрушения дома блокировано движение троллейбуса №2.

Остались ли под завалами люди пока неизвестно.

На месте работают 42 спасателя и девять единиц техники ГСЧС. Газовики перекрывают трубу. Улица Троицкая перекрыта.

Фото - "Думская":

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