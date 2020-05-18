Кулеба назвал задачи Джапаровой в должности первого заместителя главы МИД
18 мая, 2020, 20:34
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Эмине Джапаров станет его первым заместителем
Об этом он написал в Facebook.
"Надеюсь, Эмине Джапаров быстро пройдет все процедуры назначения и вскоре станет моим первым заместителем", - написал Кулеба.
Он поблагодарил президента Зеленского за согласование кандидатуры.
"Первый заместитель министра - это особая должность в системе. Там много пространства для действий и много ответственности за результат. В ее портфолио будет не только Крым. Еще будет публичная дипломатия. И еще много чего важного. Но об этом уже после назначения", - сообщил министр.
- Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.
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