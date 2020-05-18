Представить крымских татар на высшем уровне: Зеленский согласовал назначение Джапаровой первым заместителем главы МИД
18 мая, 2020, 16:50
Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел
Об этом шла речь во время его встречи с представителями крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба.
"Президент подчеркнул, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел", - говорится в сообщении
Эмине Джапарова - украинская журналистка крымскотатарского происхождения.
С апреля 2016 года она занимала должность первого заместителя министра информационной политики Украины.
5 сентября 2019 года правительство уволило Эмине Джапарову с должности первого заместителя министра информационной политики.
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