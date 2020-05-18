Футболист "Челси" попал за решетку из-за нарушения карантина
18 мая, 2020, 11:26
Хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-одой попал за решетку из-за нарушения режима самоизоляции
Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая. Английский футболист встречался дома с девушкой, с которой познакомился в Интернете. Модель приехала в 19-летнего хавбека домой около 20:00 в субботу.
По информации источника, в четыре часа утра девушке стало плохо. Она вызвала полицию и скорую помощь. В итоге футболиста, который переболел коронавирус в марте, арестовали, а девушку отправили в больницу.
В текущем сезоне Каллум Хадсон-одой провел 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость англичанина составляет 31,5 млн евро.
- 13 марта полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-одой рассказал, что излечился от коронавируса .
- 13 марта стало известно, что в футболиста диагностировали коронавирус .
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