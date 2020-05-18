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Espreso.tvСпортФутболист "Челси" попал за решетку из-за нарушения карантина

Футболист "Челси" попал за решетку из-за нарушения карантина


фото: Getty Images
Хавбек лондонского "Челси" Каллум Хадсон-одой попал за решетку из-за нарушения режима самоизоляции

Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая. Английский футболист встречался дома с девушкой, с которой познакомился в Интернете. Модель приехала в 19-летнего хавбека домой около 20:00 в субботу.

По информации источника, в четыре часа утра девушке стало плохо. Она вызвала полицию и скорую помощь. В итоге футболиста, который переболел коронавирус в марте, арестовали, а девушку отправили в больницу.

В текущем сезоне Каллум Хадсон-одой провел 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость англичанина составляет 31,5 млн евро.

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