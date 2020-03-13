У игрока "Челси" подтвердили заражение коронавирусом: персонал клуба самоизолируется

13 марта, 2020, 09:44

У полузащитника лондонского футбольного клуба "Челси" Каллума Хадсона-Одои диагностировали коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Челси".

Каллум заметил симптомы, похожие на легкую простуду, в понедельник и с тех пор не был на тренировочной площадке. Он пройдет период самоизоляции.

В клубе добавили, что 19-летний футболист, на данный момент, чувствует себя хорошо.

В ближайшее время игроки, тренерский штаб и персонал клуба самоизолируются.

Те, кто не имел тесных контактов с Каллум, вернутся к работе в ближайшие дни. Один из корпусов на тренировочной площадке "Челси", будет оставаться закрытым.