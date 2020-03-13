 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист "Челси" вылечился от коронавируса

Футболист "Челси" вылечился от коронавируса


фото: Reuters
Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой рассказал, что вылечился от коронавируса

Об футболист сообщил в twitter.

"Как вы, наверное, знаете, в последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Я пошел по установленным нормам и изолировал себя от всех в неделю. Надеюсь, что скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле", - рассказал английский футболист.

19-летний Хадсон-Одой заметил симптомы, похожие на легкую простуду, в понедельник, 9 марта, и с тех пор не посещал тренировки. Все контактировавшие с полузащитником также самоизолювались.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать