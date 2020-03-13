Футболист "Челси" вылечился от коронавируса
13 марта, 2020, 11:30
Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой рассказал, что вылечился от коронавируса
Об футболист сообщил в twitter.
"Как вы, наверное, знаете, в последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Я пошел по установленным нормам и изолировал себя от всех в неделю. Надеюсь, что скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле", - рассказал английский футболист.
19-летний Хадсон-Одой заметил симптомы, похожие на легкую простуду, в понедельник, 9 марта, и с тех пор не посещал тренировки. Все контактировавшие с полузащитником также самоизолювались.
March 13, 2020
- 13 марта стало известно, что в Каллума Хадсона-Одои диагностировали коронавирус .
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