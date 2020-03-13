Футболист "Челси" вылечился от коронавируса

13 марта, 2020, 11:30

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одой рассказал, что вылечился от коронавируса

Об футболист сообщил в twitter.

"Как вы, наверное, знаете, в последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Я пошел по установленным нормам и изолировал себя от всех в неделю. Надеюсь, что скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле", - рассказал английский футболист.

19-летний Хадсон-Одой заметил симптомы, похожие на легкую простуду, в понедельник, 9 марта, и с тех пор не посещал тренировки. Все контактировавшие с полузащитником также самоизолювались.