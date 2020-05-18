Допрос Стерненко не связан с объявлением подозрения, - СБУ

18 мая, 2020, 10:06

Следователи и процессуальные действия, которые на данный момент проводят с общественным активистом Сергеем Стерненко, не связаны с объявлением ему о подозрении

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины сообщает, что Сергей Стерненко вызван на 9.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении", - заявили в СБУ.

В СБУ считают, что "активизация вокруг этого дела в информационном поле является сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование".

Напомним, что в 2018 году на общественного активиста Стерненка было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Одессы.

После третьего нападения СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из нападавших Ивана Кузнецова. 7 апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.

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