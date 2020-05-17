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Espreso.tvМирВ Варшаве полиция жестко разогнала антикарантинный митинг

В Варшаве полиция жестко разогнала антикарантинный митинг


фото: REUTERS
В Варшаве полиция применила силу против участников антикарантинного митинга и задержала 380 протестующих

Об этом сообщает Укринформ .

16 мая, в центре Варшавы состоялся митинг предпринимателей, которые требовали полной отмены ограничений на функционирование экономики, введенных в связи с эпидемией коронавируса, и предоставления большей помощи бизнесу со стороны государства.

Власти Варшавы официально не позволили его проведение, поэтому полиция объявила манифестацию нелегальной, применила силу к протестующим и задержала 380 из них.

По информации представителя полиции польской столицы Сильвестра Марчака, всего было задержано более 380 протестующих, 150 оштрафованы, а дела о наказании других 220 человек направлены в суд. Пять человек арестованы за нападение на полицейских, словесные оскорбления в их адрес или повреждение полицейского имущества.

Протестующие собрались на Замковой площади и должны были пройти к президентскому дворцу и парламенту страны. Впрочем полиция сразу заблокировала марш, подчеркивая, что это массовое собрание является незаконным.

Требование полиции разойтись протестующие игнорировали и пытались группами пройти дальше. Тогда полиция начала задерживать людей. Не имея возможности пройти к президентскому дворцу и парламенту, протестующие отправились в офис правящей партии "Право и Справедливость". Но полиция заблокировала движение на подступах к нему.

Одним из задержанных оказался сенатор оппозиционной Гражданской коалиции Яцек Бурый. Польский законодатель утверждал, что против него применена сила и доставлен в полицейский автомобиля несмотря на предупреждение, что он сенатор и имеет депутатский иммунитет. Полиция утверждает, что действовала в рамках закона, а Бурого задержали не зная, что он сенатор польского парламента.

Маршал Сената Томаш Гродзкий назвал задержание Бурого незаконным и призвал правительство страны "не применять насилие к предпринимателям".

Свое возмущение действиями полиции по отношению к протестующим выразил также мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого 15 мая выдвинут кандидатом в президенты Польши. Он заявил, что не согласен с агрессией полиции против предпринимателей.

Митинг организовал один из кандидатов в президенты Польши Павел Танайно.

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