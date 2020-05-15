В Польше оппозиция сменила кандидата на президентских выборах

15 мая, 2020, 18:02

Ведущая оппозиционная сила Польши "Гражданская коалиция" выдвинула действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского кандидатом на выборах президента страны

Об этом сообщает RMF24 .

Сегодня кандидат от оппозиции, вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блонская объявила о своем решении сойти с гонки за президентское кресло.

После решения вице-спикера не участвовать в президентских выборах оппозиция столкнулась с необходимостью выдвинуть нового кандидата на пост президента.

"Я рад сообщить вам в этот момент, что единогласно рекомендация Национального совета "Гражданской платформы", представленная нашим партнерам по коалиции, это рекомендация для мэра Варшавы Рафала Тшасковского", - сказал Борис Будка, глава "Гражданской платформы", которая является основной силой в "Гражданской коалиции".

Будка подчеркнул, что благодаря решимости вице-спикера Сейма Малгожаты Кидавы-Блонской, чиновников местных органов власти, Сената и "Гражданской коалиции", "плохие, несправедливые и опасные выборы в мае не состоятся".

Следует отметить, что в качестве возможного кандидата в президенты в оппозиции рассматривали и бывшего главу МИД Радослава Сикорского.