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Espreso.tvОбществоДля того чтобы дать воду в Крым, сначала могут приватизировать Северо-Крымский и Каховский каналы, - Крым.Реалии

Для того чтобы дать воду в Крым, сначала могут приватизировать Северо-Крымский и Каховский каналы, - Крым.Реалии

Намерения команды президента Зеленского передать в частную собственность расположенные в пределах Херсонской области Северо-Крымский и Каховский магистральный каналы могут свидетельствовать о подготовке к восстановлению поставок воды в оккупированный Крым. Для этого обе оросительные системы планируют объединить и отдать в распоряжение ОАО "Воды Таврии"

Об этом говорится в последнем выпуске программы Крым.Реалии от Радио Свобода, которая вышла 16 мая 2020, передает Еспресо.TV.

Несмотря на то, что в Фонде государственного имущества журналистам подтвердили, что Северо-Крымский и Каховский магистральный каналы, как важные для государства стратегические объекты, "приватизации не подлежат", пока соответствующего действующего перечня объектов, который был бы утвержден Верховной Радой, нет.

Последний законопроект с таким перечнем, который представило правительство Алексея Гончарука, был отозван. И оба канала там тоже не были упомянуты.

"В проект закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности", которые не подлежат приватизации, зарегистрированном в Верховной Раде Украины 3 февраля 2020 года под №2831 Северо-Крымский канал и Каховский магистральный канал также отсутствуют. Этот проект закона отозван 4 марта 2020 года ", - отмечается в материале.

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Других подобных проектов законов, где каналы на Херсонщине были бы указаны как запрещенные к приватизации, в Фонд госимущества не поступало.

В этом месяце Госагенство водных ресурсов обратилось в Минэкономики с просьбой включили два канала к законопроектам с перечнем объектов, у которых имеется важные для экономики и безопасности государства.

Что касается намерений Зе-команды пойти на приватизацию этих каналов, то такую информацию в эфире программы подтвердил бывший народный депутат, херсонский предприниматель Сергей Хлань.

"Оржель (министр энергетики Украины в 2019 - 2020 годах Алексей Оржель - ред.) непосредственно вел это по указанию Офиса президента", - заявил он.

Идея с объединением каналов, по словам Хланя, не является новой, однако "к этой идее добавилась подача воды в Крым, потому что это было необходимо нынешнему президенту Зеленскому для своих задабриваний или игр, которые сейчас там происходят у Зеленского с Путиным".

В свою очередь тогдашний премьер Гончарук, как непосредственный руководитель Оржеля, говорит, что его правительство вопросами восстановления подачи воды захваченного русскими Крыма не занималось.

  • Напомним, о катастрофическом положении дел с пресной водой в Крыму уже публично заявляет оккупационная администрация полуострова и города Севатополя, который из-за засухи уже этой осенью может остаться без воды .

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