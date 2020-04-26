Из-за засухи оккупированный Севастополь осенью может оказаться без воды

26 апреля, 2020, 09:57

Чернореченское водохранилище, которое является основным источником поступления воды для захваченного российской армией города Севастополя, продолжает мелеть

Запас воды в нем в составляет 35 млн кубометров при максимальном наполнении 64 млн, заявил директор подконтрольного оккупантам местного "Водоканала" Николай Перегуда. Об этом Еспресо.TV передает со ссылкой на портал All Crimea, что называет ситуацию "крайне тяжелой".

"В конце прошлой осенью этот вопрос особенно обострился - это стало своего рода побочным эффектом сухой и теплой осени. Зима и весна нас тоже дождями не баловала", - отмечается в сообщении.

Вопрос с нехваткой воды для Севастополя и реальной как никогда угрозой его полного прекращения, как подчеркивается, является предметом внимания оккупационной администрации города.

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В частности, на последнем заседании незаконных "законодательного собрания" об этом говорил "председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам" Вячеслав Горелов.

"Спелеологи говорят, что этот год стал для них настоящим подарком: в тех пещерах, где раньше можно было проплывать только в гидрокостюме, они ходят или засуху, или по колено в воде. Подземные горизонты могут нас не спасти", - подчеркнул он.

Напомним, команда Владимира Зеленского уже неоднократно пыталась восстановить прекращенное в начале войны с Россией водоснабжение Крыма. Помехой этому каждый раз становился широкий общественный резонанс.

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