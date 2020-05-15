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Espreso.tvОбществоВ Киеве с 16 мая откроют Голосеевский монастырь, который закрыли из-за вспышки COVID-19

В Киеве с 16 мая откроют Голосеевский монастырь, который закрыли из-за вспышки COVID-19


фото: reuters
Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь, который ранее закрыли из-за заражения 12 монахов COVID-19, откроется для посещения с 16 мая

Об этом сообщает Центр информации УПЦ МП в Facebook .

Отмечается, что Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь, который ранее закрыли из-за заражения 12 монахов коронавирусом, откроется для посещения с 16 мая. Посетители монастыря должны соблюдать противоэпидемические мероприятия.

"По благословению епископа Исаакия, Свято-Покровская Голосеевская пустынь с 16 мая для молитвы и посещения открыта. Просим всех соблюдать рекомендации врачей, а также правила и нормы монастыря", - говорится в сообщении.

  • Напомним, Киевский Голосеевский мужской монастырь закрыли на карантин 22 апреля. Тогда мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в монастыре произошла вспышка заболеваний COVID-19 - вирус обнаружили у 12 монахов.
  • Правительство продлило карантин до 22 мая, с 11-го числа начались первые послабления.

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