В Киеве на карантин закрыли Голосеевский монастырь, - Кличко

22 апреля, 2020, 12:16

За 21 апреля COVID-19 обнаружили в 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря

Об этом глава столицы Виталий Кличко сообщил на ежедневном брифинге, передает Еспресо.TV .

Мэр города отметил, что за прошедшие сутки в столице заболели:

34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет

52 человека в возрасте от 18 до 85 лет

7 девушек и 4 юношей в возрасте до 17 лет.

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек. Из них - 10 медиков", - прокомментировал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом - 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - заявил Кличко.

Напомним, 17 апреля киевская власть приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря УПЦ (МП) в связи со вспышкой коронавируса. Еще раньше закрыли Киево-Печерскую Лавру.

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