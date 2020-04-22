В Киеве на карантин закрыли Голосеевский монастырь, - Кличко
Об этом глава столицы Виталий Кличко сообщил на ежедневном брифинге, передает Еспресо.TV .
Мэр города отметил, что за прошедшие сутки в столице заболели:
- 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет
- 52 человека в возрасте от 18 до 85 лет
- 7 девушек и 4 юношей в возрасте до 17 лет.
"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек. Из них - 10 медиков", - прокомментировал Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом - 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - заявил Кличко.
- Напомним, 17 апреля киевская власть приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря УПЦ (МП) в связи со вспышкой коронавируса. Еще раньше закрыли Киево-Печерскую Лавру.
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