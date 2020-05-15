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Espreso.tvОбществоУкраинцам с COVID-19, находящимся на самоизоляции, будут выплачивать помощь

Украинцам с COVID-19, находящимся на самоизоляции, будут выплачивать помощь

В Украине людям, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, будут выплачивать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"С целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50 процентов средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае, если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страховой стаж.

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