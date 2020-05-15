Первое заседание ТКГ в обновленном составе: РФ прислала замминистра, обсудили открытие КПВВ в Золотом
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Первое, что Украина отметила, это важность выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже. В частности, речь шла о соблюдении установившегося режима тишины.
В рамках работы безопасности группы Украины поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины, в частности на временно оккупированных территориях.
СММ ОБСЕ отметила существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного.
Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех".
Украина настояла на обеспечении доступа Красного Креста к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины.
Подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения и указано, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.
Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, исключительно после получения Украиной контроля над границей.
Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.
В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина в очередной раз подчеркнула готовность работать в формате 24/7.
Также украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики.
- Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях в Минске.
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