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Espreso.tvОбществоПервое заседание ТКГ в обновленном составе: РФ прислала замминистра, обсудили открытие КПВВ в Золотом

Первое заседание ТКГ в обновленном составе: РФ прислала замминистра, обсудили открытие КПВВ в Золотом


фото: 5 канал
Трехсторонняя контактная группа провела заседание в режиме видеоконференции. Украина на заседании представляла обновленная делегация, сформированная из представителей парламента и правительства

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Первое, что Украина отметила, это важность выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже. В частности, речь шла о соблюдении установившегося режима тишины.

В рамках работы безопасности группы Украины поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины, в частности на временно оккупированных территориях.

СММ ОБСЕ отметила существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного.

Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

Украина настояла на обеспечении доступа Красного Креста к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины.

Подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения и указано, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина в очередной раз подчеркнула готовность работать в формате 24/7.

Также украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики.

  • Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях в Минске.
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