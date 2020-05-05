Зеленский утвердил состав ТКГ в Минске: глава - Кучма, вице-премьер Резников в группе
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Соответствующий указ Зеленский подписал 5 мая.
Украинскую делегацию в ТКГ возглавил экс-президент Леонид Кучма.
Первый заместитель главы делегации - вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Заместитель главы делегации - председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Представитель в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко.
Представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам - председатель комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.
Представитель в подгруппе по вопросам безопасности - заместитель министра обороны Александр Полищук.
Представитель в подгруппе по гуманитарным вопросам - председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.
На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь