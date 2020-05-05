Зеленский утвердил состав ТКГ в Минске: глава - Кучма, вице-премьер Резников в группе

5 мая, 2020, 15:19

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ Зеленский подписал 5 мая.

Украинскую делегацию в ТКГ возглавил экс-президент Леонид Кучма.

Первый заместитель главы делегации - вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Заместитель главы делегации - председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Представитель в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко.

Представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам - председатель комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Представитель в подгруппе по вопросам безопасности - заместитель министра обороны Александр Полищук.

Представитель в подгруппе по гуманитарным вопросам - председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.