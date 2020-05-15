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Espreso.tvОбществоПервая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса

Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса

Правительство Словении официально объявило о завершении эпидемии коронавируса в стране

Словения стала первой страной в Европе, которая объявила об этом, сообщает Reuters .

Отмечается, что в последние две недели количество новых заражений коронавируса в стране не превышало семи в сутки.

Всего в Словении, где проживают около двух миллионов человек, было выявлено 1464 случая заражения коронавирусом, 103 человека умерли.

Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, которые пострадали от коронавируса, завершаются в конце мая.

Теперь люди, которые прибывают в Словению из других стран ЕС, не обязаны проходить 14-дневный карантин.

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В то же время иностранцам с признаками коронавируса не позволят въезд в страну.

Также обязательный карантин сохранится для жителей стран не из ЕС за исключением дипломатов и тех, кто перевозит грузы.

Для граждан Словении все еще обязательно соблюдение мер безопасности, в частности, ношение масок в закрытых общественных местах, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, дезинфекция рук при входе в общественное место.

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С середины марта в Словении были закрыты все школы, спортивные и культурные учреждения, бары, рестораны, гостиницы и магазины, за исключением продовольственных и аптечных магазинов, также не работал общественный транспорт.

Правительство начало ослаблять карантин с 20 апреля. Общественный транспорт возобновил работу на этой неделе, а на следующей неделе некоторые ученики вернутся в школы. Все бары и рестораны, а также небольшие отели на 30 номеров будут открыты на следующей неделе.

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