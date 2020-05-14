Греция откроет пляжные клубы, но с ограничениями

14 мая, 2020, 16:22

Генеральный секретариат Греции по вопросам гражданской защиты издал ряд указаний, которые позволят 515 коммунальным и частным пляжным клубам начать работу с 16 мая

Об этом сообщает Ekathimerini.

Среди обязательных мер ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади заведения и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца.

Заведения общественного питания на территории пляжных клубов могут предлагать только услуги продажи еды на вынос, запрещается приносить еду и напитки клиентам, а также продавать алкогольные напитки.

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Дополнительно запрещаются занятия спортом, которые требуют какой-либо формы физического контакта между участниками.

Эксперты также "настоятельно рекомендуют", чтобы персонал носил маски, хотя это не является обязательным.

Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.