Греция откроет пляжные клубы, но с ограничениями
Об этом сообщает Ekathimerini.
Среди обязательных мер ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади заведения и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца.
Заведения общественного питания на территории пляжных клубов могут предлагать только услуги продажи еды на вынос, запрещается приносить еду и напитки клиентам, а также продавать алкогольные напитки.
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Дополнительно запрещаются занятия спортом, которые требуют какой-либо формы физического контакта между участниками.
Эксперты также "настоятельно рекомендуют", чтобы персонал носил маски, хотя это не является обязательным.
Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.
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