 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГреция откроет пляжные клубы, но с ограничениями

Греция откроет пляжные клубы, но с ограничениями


фото: reuters
Генеральный секретариат Греции по вопросам гражданской защиты издал ряд указаний, которые позволят 515 коммунальным и частным пляжным клубам начать работу с 16 мая

Об этом сообщает Ekathimerini.

Среди обязательных мер ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади заведения и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца.

Заведения общественного питания на территории пляжных клубов могут предлагать только услуги продажи еды на вынос, запрещается приносить еду и напитки клиентам, а также продавать алкогольные напитки.

Читайте также: Еврокомиссия представила план открытия границ и туризма в ЕС

Дополнительно запрещаются занятия спортом, которые требуют какой-либо формы физического контакта между участниками.

Эксперты также "настоятельно рекомендуют", чтобы персонал носил маски, хотя это не является обязательным.

Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать